Projeto prevê explanação de secretário à Câmara de Ribeirão a cada 6 meses

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



11/02/2020 | 00:01



Vereador de oposição em Ribeirão Pires, Humberto D’Orto Neto, o Amigão (PTC), protocolou projeto de lei que prevê comparecimento de secretários ao Legislativo para realizar balanço da gestão a cada seis meses. Registrada ainda no ano passado na Câmara de Ribeirão, a matéria aguarda apreciação dos vereadores.



Segundo Amigão, a ideia do projeto é evitar que a convocação dos secretários tenha que passar por votação na casa, o que dificulta a intenção de convidar os titulares das pastas para responder questionamentos dos vereadores – pois geralmente a base de sustentação é maior e impede convites indigestos ao governo.



“Eu me espelhei em um projeto semelhante na Capital. Como os prefeitos têm maioria nas câmaras, fica difícil convocar secretários para prestar contas”, declarou o vereador.



O parlamentar sabe que a matéria é polêmica, mas ele acredita que se os vereadores entenderem a importância do projeto, ela poderá ser aprovada. “Sei que é uma lei que pode não agradar, mas caso seja aprovada, pode trazer uma inovação profunda no Grande ABC. Dessa forma teremos mais transparência”, avaliou.



Amigão tenta convocar dois secretários do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), mas sabe que isso pode não acontecer devido à base aliada do socialista ter maioria dos votos. O parlamentar quer que o secretário de Comunicação, Márcio Ferreira Marques, dê explicações sobre veiculação de propaganda da Prefeitura de Ribeirão Pires em revista da qual é sócio. O vereador também pretende convocar o secretário de Administração, Adriano Dias Campos, para que ele explique a demissão de 50 pessoas após dois dias de trabalho na frente de trabalho municipal.