O almoço do Natal Iluminado

Raphael Rocha



11/02/2020 | 00:01



Só se fala em um assunto nas rodas políticas de São Caetano: o almoço com pré-prefeituráveis da cidade em tradicional restaurante no Centro. E uma das ramificações desta conversa recai no vereador Jander Lira (PP). O oposicionista, que tentará renovar seu mandato na Câmara em outubro, estava à mesa com os pré-candidatos ao Paço, mas o fato que realmente chamou atenção foi que, entre os nomes, estavam dois que são investigados por Jander em CPI aberta no Legislativo para apurar suspeita de desvio de recursos no convênio para realização do Natal Iluminado em 2016. Ao lado de Jander estavam o ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), que liberou R$ 1 milhão para a atividade natalina, e o ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), que dirigia a entidade à ocasião e aportou R$ 200 mil para o evento.

BASTIDORES

Resposta

O vereador Jander Lira (PP), de São Caetano, fez questão de dizer que o almoço do fim de semana em nada muda sua postura como integrante da CPI do Natal Iluminado na Câmara. Ele argumentou que conversa faz parte da política, que o tema foi justamente a construção política de forças de oposição ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e que esse encontro não interfere no andamento dos trabalhos no Legislativo sobre a suspeita de irregularidades no convênio de 2016.

Regresso – 1

Ex-vereador de São Caetano, Horácio Neto registrou sua pré-candidatura à Prefeitura da cidade dentro do Psol. Advogado e ex-parlamentar pelo PT, Horário retorna às urnas na eleição majoritária após 12 anos – em 2008, concorreu ao Palácio da Cerâmica, mas foi derrotado por José Auricchio Júnior (PSDB). Desde então, tem apostado em candidatura à Câmara, também sem sucesso.

Regresso – 2

Horário Neto garante estar em plenas condições de encarar mais uma eleição – recentemente passou por procedimento cirúrgico. “Devemos defender os interesses da população, sem concessões ao conservadorismo, apoiando os movimentos sociais e suas reivindicações, como os movimentos contra a taxa do lixo e contra as enchentes”, disse ele, na carta enviada aos militantes do Psol.

Reunião

A assembleia geral do mês do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vai receber o superintendente de rede da região da Caixa, Fernando Passos, a diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde, Helena Sato, e o coordenador de controle de doenças da pasta, Paulo Menezes – esses dois últimos para falar sobre iniciativas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya, além das ações de prevenção do coronavírus.

Organização

O PT de São Bernardo organizou, na sexta-feira, a primeira reunião para discutir a pré-candidatura à Prefeitura do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Foram avaliados cenário local, possibilidade de alianças eleitorais e até se o deputado federal Alex Manente (Cidadania) sai ou não candidato à administração neste ano.

Casa aberta

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), disse que o presidente da casa, Pio Mielo (MDB), e a vereadora Suely Nogueira (MDB) seriam bem-vindos no PSDB. Auricchio, que também preside a legenda no município, avisou, porém, que não há nenhuma movimentação de bastidores nesse sentido de sua parte. Tanto Pio quanto Suely podem deixar o MDB – o primeiro, aliás, por decisão da cúpula estadual da legenda.