Infestação de ratos preocupa moradores

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/02/2020 | 00:01



Os moradores do Conjunto Habitacional Três Marias, na Rua Beta Dragone, altura do número 34, bairro Cooperativa, em São Bernardo, reclamam de infestação de ratos há pelo menos quatro meses. Segundo relatos da população, a proliferação dos animais se deu por conta do acúmulo de lixo na área, além de mato alto.

Os munícipes também temem pela segurança das crianças, que brincam pelos corredores do condomínio e estudam no CEU (Centro de Educação Unificada) Celso Augusto Daniel, próximo do local.

A desempregada Emily Cristina Costa Souza, 19 anos, moradora do conjunto há nove anos, comenta que os animais aparecem durante a noite. Ela reclama do fato de quatro blocos de apartamentos terem apenas uma caçamba para o descarte do lixo. “É muita gente para pouco latão. Eles (os ratos) também formam ninhos dentro desses matos altos.”

Mãe de Emily, a desempregada Neide Chagas, 45, acredita que pelo menos cinco ninhos de ratos tenham sido formados no local. “Eles fazem buracos nas rachaduras do prédio e entram. De noite, andam pelos corredores de pedestres”, ressalta.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), informou que enviará agentes para avaliação das condições descritas e tomará as devidas providências. Sobre os serviços de limpeza, a administração ressaltou que a próxima ação está agendada para 14 de março e que o conjunto é contemplado pelos serviços de coleta seletiva na modalidade porta a porta.