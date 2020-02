Chico Mendes recebe melhorias estruturais

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/02/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano autorizou, ontem, o início das obras no Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica. A reforma começará nesta semana com a instalação dos canteiros de obras e deve ser concluída em 180 dias. O investimento é estimado em R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1 milhão proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Alex Manente (Cidadania).

As intervenções incluem remodelação da portaria, aumento da área de paisagismo, instalação de redários, revitalização de todos os equipamentos, substituição de muro e gradil, criação de espelho d’água, ampliação das calçadas e nova iluminação. “É um parque bom, mas tem quase 40 anos e está envelhecendo, precisa de uma reforma estrutural”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Outra novidade será a criação de praça cívica com palco para eventos, onde, atualmente, funciona estacionamento de servidores. “Nós não temos um paço e é complicado quando temos algum evento (da Prefeitura), porque não temos onde realizar. Hoje (ontem) mesmo, íamos fazer (a solenidade de assinatura da ordem de serviço das obras) na rampa do gabinete”, explicou Auricchio.

No período de obras, haverá alteração no estacionamento de servidores municipais e visitantes do Chico Mendes. Para os funcionários da Prefeitura, haverá aumento da oferta de vagas no estacionamento superior e espaço na Avenida Fernando Simonsen, que pertence à administração, estará disponível. Aos frequentadores, serão criadas vagas rotativas no entorno.

OUTROS EQUIPAMENTOS - Ontem, Auricchio anunciou que a ordem de serviço para construção do Parque Tamoyo, no bairro Santa Paula, deve ser assinada em breve. O equipamento, de aproximadamente 15 mil metros quadrados, irá ocupar a área do Clube Esportivo e Recreativo Pedro Furlan, destelhado em fevereiro de 2019.

Na semana passada, a administração lançou edital de construção do Parque Matarazzo, no Fundação. A expectativa é a de que o espaço seja inaugurado em setembro. O valor estimado da obra é de R$ 10,84 milhões. A melhoria dependia de liberação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que levou 12 anos.