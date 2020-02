Anchieta têm lentidão devido excesso de veículos

Vanessa Soares Oliveira



10/02/2020 | 19:38



O Planalto da via Anchieta tem tráfego lento, sentido São Paulo, na noite desta segunda-feira (10). De acordo com informações da Ecovias - concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) -, o trânsito vai do km 20 ao km 17, em São Bernardo, por conta do excesso de veículos. As demais rodovias do sistema seguem sem problemas.



O tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados, neblina no topo de serra e visibilidade parcial. Por esse motivo, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido capital, da Anchieta para a Imigrantes e da Imigrantes para a Anchieta, devido formação de neblina no trecho.



O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida pode ser feita pelas pistas sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.