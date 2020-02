Rodízio de veículos continuará suspenso nesta 3ª; CPTM ainda tem interdições

10/02/2020 | 19:29



Os reflexos da forte chuva que atingiu São Paulo continuam na noite desta segunda-feira, 10. As marginais Tietê e Pinheiros continuam com pontos de alagamento, o Metrô e a CPTM ainda têm trechos sem operação ou com lentidão e a Prefeitura decidiu suspender o rodízio municipal de veículos também nesta terça-feira, 11.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a marginal Pinheiros continua com alagamento na altura da ponte Cidade Universitária e na Ponte do Jaguar. Na Marginal Tietê, o alagamento continua na ponte do Piqueri.

Sobre a suspensão do rodízio de veículos nesta terça, a prefeitura informou que a medida foi uma determinação do prefeito Bruno Covas. Nesta segunda-feira, o rodízio ficou suspenso o dia todo.

Em nota, a Prefeitura informou que estão mantidas as aulas nas escolas da rede municipal de ensino na terça-feira e os serviços de saúde estão liberados para atendimento em qualquer unidade.

De acordo com a CPTM, as chuvas provocaram alagamentos na Linha 9 - Esmeralda e os trens deixaram de circular entre as estações Osasco e Santo Amaro. No último balanço divulgado pelo governo do Estado às 19h, a Linha 9 inda tinha pontos de alagamento e só operava entre as estações Grajaú e Santo Amaro. A Linha Diamante também operou parcialmente, com interrupção entre Comandante Sampaio e Itapevi, mas às 19h voltou a operar sem restrições. Ainda no início da noite, a Linha 7-Rubi operava com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações Jaraguá e Vila Aurora.

Os ônibus da EMTU têm circulação restrita e atrasos ainda às 19h. Há problemas nos municípios de São Paulo, Taboão da Serra, Osasco, Itapevi, Barueri e Santana de Parnaíba. As linhas operam com atrasos de aproximadamente uma hora devido a alagamentos. O Terminal Taboão, em Guarulhos, está alagado e com operação suspensa. São 80 linhas prejudicadas de Guarulhos para o Metrô Armênia e Terminal Tietê e 120 linhas prejudicadas na região de Osasco.

Voos

A chuva e os alagamentos pela cidade também levaram a alterações em voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a GRU Airport, concessionária responsável pelo terminal, até as 18h30 desta segunda 40 pousos e decolagens atrasaram, 21 operações foram alteradas para outros aeroportos e 28 voos cancelados.