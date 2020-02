A pedido da torcida, direção do Guarani tenta antecipar dérbi contra Ponte Preta

10/02/2020 | 19:25



O presidente do Guarani, Ricardo Miguel Moisés, atendeu a solicitação dos torcedores e tentará antecipar, junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), o dérbi de número 196 contra a Ponte Preta, marcado para o dia 16 de março, uma segunda-feira, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista.

"Esse movimento dos torcedores pedindo a alteração na data do dérbi chegou à diretoria. Cabe à ela agir de imediato. Se é a vontade dos torcedores do Guarani e para o bem do clube... a diretoria já conversou com a Federação Paulista de Futebol e vai solicitar amanhã (terça-feira), via ofício, a alteração para o sábado", disse o dirigente.

Antes do duelo local, porém, o Guarani precisará se preocupar com o Novorizontino, adversário do próximo sábado, às 16h30, em Campinas, pela sexta rodada. De olho em opções para esta partida, o técnico Thiago Carpini acompanhou o jogo-treino, nesta segunda-feira, entre os reservas e o Desportivo Brasil, time da Série A3 Paulista (equivalente à terceira divisão). O jogo terminou sem gols em Porto Feliz (SP). O confronto teve dois tempos de 35 minutos e não contou com a presença da imprensa.

As principais novidades foram as presenças do zagueiro Vitor Mendes, cuja contratação ainda não foi oficializada, e do volante Ricardinho, recém-inscrito na Lista A do Estadual. Após empatar com o Oeste por 1 a 1, em Barueri (SP), o Guarani assumiu a liderança do Grupo D com oito pontos, um a mais do que o vice-líder Corinthians.