Diogo Melim apaga fotos com Bianca Andrade após suposta traição no BBB20

O BBB20 pega fogo dentro de casa, mas o mundo do lado de fora não para! Durante uma festa do reality show, o clima esquentou entre Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Guilherme. Ambos ficaram conversando ao longo da noite e a empresária até mesmo se sentiu tentada a beijar o colega de confinamento.

Porém, ela namora Diogo Melim que, coincidência ou não, apagou as fotos que tinha com a amada em seu Instagram. Os fãs logo comentaram no Twitter:

Como alguém consegue trair um anjinho desses? O Diogo Melim não merece uma pessoa como Bianca. Ele é um amor de pessoa.

Outra pessoa ainda opinou:

A Bianca traiu SIM o Diogo Melim, traição também é o desejo de trair, a qualquer momento ela poderia ter virado e beijado o Guilherme porque era o que ela queria desde o início...

Na casa, Guilherme havia começado a se envolver com Gabi, que também já deu um chega para lá no brother. Ao mesmo tempo, os internautas checaram que Diogo começou a seguir Gabi no Instagram!

Diogo Melim apagou todas as fotos com a Bianca e começou a seguir a Gabi, acho que o feat vem, brincou um seguidor.

Eita!