10/02/2020 | 17:59



O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo, que virou na pista, ficando em "L" na altura do km 64 do Rodoanel Sul, no sentido Anchieta, por volta das 13h desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a SPMar, concessionária que administra o trecho, o fluxo de veículo foi interrompido temporariamente, provocando lentidão do km 47 ao km 63. No fim da tarde a carreta foi retirada guinchada e o tráfego no local foi normalizado.