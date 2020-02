Duas chaves em nome do Tulica

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/02/2020 | 00:01



Tulica foi implacavelmente marcado por Erbetta e Ademar, mas mostrou o quanto é perigoso, chutando uma bola na trave e acertando duas cabeçadas perigosas.

O Santo André com o goleiro Ronaldo, Robertão, Rodolfo, Flavio e Luis Augusto, Fernandinho e Souza, Fernandes, Vicente, Tulica e Rômulo – mais o massagista Miguel de Oliveira.

QUINTA RODADA

(Sábado, 8-2-2020 – divulgação: Mauricio Silva)

Asa de Águia 4, Poliesportivo 3

Icontafisco 4, Melhor Idade 3

SEGUNDA FASE – Os classificados: chave A: Nacional, Telebans, GM e Santo André; chave B: Icontafisco, São Jorge e Melhor Idade.

Nesta segunda fase, todos jogarão contra todos. Os quatro melhores irão às semifinais.

CAMISA BRANCA. Em 2 de novembro de 1975, a formação do Ramalhão e dois lances com Tulica: imagens sistematizadas pelo Banco de Dados do Diário e tratadas pelo repórter-fotográfico Anderson Silva.

Rita Zincaglia Há cinco anos Memória publicava a notícia da morte de Rita Angela Zincaglia, a secretária eterna de São Bernardo (Chicago, EUA, 28-7-1931 – São Bernardo, 10-2-2015). Ela veio menina para o Brasil – e para São Bernardo. Trabalhou na Firestone, na Brasmotor e na Prefeitura. Foi uma espécie de primeira ministra de São Bernardo, braço direito do prefeito Lauro Gomes. Deixou um acervo fabuloso ao projeto Memória, inclusive depoimentos gravados e documentos originais. “Memória” escrevia, em 2015: Se sistematizarmos tudo o que publicamos sobre Rita Angela Zincaglia, teremos em mão o livro que ela queria escrever. Claro, ilustrado com as fotos de Beltran Asêncio, o fotógrafo da cidade. Diário há 30 anos Domingo, 11 de fevereiro de 1990 - Ano 32, edição 7300 Manchete – Nelson Mandela será libertado hoje (11-2-1990). O líder negro cumpria há 27 anos pena de prisão perpétua por combater o regime de Apartheid da África do Sul. Cena Política (Joaquim Alessi) – Pluripartidarismo completa 11 anos e consagra um político sem partido. Com PMDB, PDS, PTB e PDR, o PRN de Collor só foi formado para dar legenda a um presidente. E o PT completou 10 anos. Sos Bairros – CEARs (Centros Esportivos, Assistenciais e Recreativos) de Santo André põem crianças em risco. Em 11 de fevereiro de... 1915 – Anunciada a reunificação das escolas isoladas de São Caetano, semente do futuro Grupo Escolar Senador Flaquer. A nova “Escola Reunidas” será dirigida pelo professor João Ayres. 1945 – Sepultado, no Cemitério da Consolação, em São Paulo, o engenheiro Donnino Donini, loteador da Vila Santa Terezinha, em Santo André. 1920 – Anúncio: vende-se uma ‘graphonola’ com dois meses de uso e grande coleção de discos das melhores marcas e notáveis cantores. Trata-se com Leal à Rua Riachuelo, 34. Aluga-se o salão de baile da Sociedade Escandinava Nordlyaset, à Rua Florisbella, 28 (antigo Velodromo), para os três dias de Carnaval. 1960 – Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de São Caetano obtém aumento salarial de 35%. Informação prestada pelo presidente do sindicato, Pedro Daniel de Souza. 1985 – Diário do Grande ABC lança o semanário “Domingo em São Bernardo”. NOTA – Com o novo semanário começava a publicação da série “Memória”, posteriormente absorvida pelo Diário, neste espaço: 35 anos sem parar... Municípios brasileiros Celebram aniversários em 11 de fevereiro: - No Maranhão, Aldeias Altas - No Rio Grande do Sul, Antônio Prado - No Paraná, Araucária - No Pará, Primavera Fonte: IBGE

