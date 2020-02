Cleo comenta quase traição dentro do BBB20 e dá a entender que já passou pela mesma situação

10/02/2020 | 17:11



Você está acompanhando a edição atual do Big Brother Brasil? Pois saiba que Cleo está - e muito! A cantora sempre dá a sua opinião sobre o reality em seu Twitter, e no último domingo, dia 9, não foi diferente. Sincera, Cleo comentou sobre a quase traição que rolou dentro do programa entre Gabi, Guilherme e Bianca Andrade. Como você viu, Bianca, mais conhecida como Boca Rosa, se aproximou bastante de Guilherme na última festa, chegando a dizer que poderia beijá-lo. Acontece que Gabi já estava envolvida com o brother, e os dois até deram um beijão quando ganharam a última Prova do Líder juntos.

Gabi sabia que estava sendo corna emocional, ou seja, a sensação que estava rolando um clima entre Gui e Bianca era real. Mesmo assim ela se questionou, achou que era coisa da cabeça dela, só para ter a confirmação hoje. #historiadaminhavida, escreveu a artista.

Com essa hashtag, Cleo deu a entender que já passou por uma situação parecida, né? Depois, ela criticou Guilherme por suas atitudes.

Gente, mas se o Gui tá a fim da Bianca, porque que ele fica com a Gabi que não só claramente tá apaixonada por ele como verbaliza explicitamente letra por letra para o cara? Ele não sabe que vai machucar a mina, pow? Né possível.

E você, também compartilha dessa mesma opinião?

Fim?

Já dentro do reality, Gabi parece ter colocado um ponto final em seu relacionamento com Guilherme. Na tarde desta segunda-feira, dia 10, os dois tiveram uma DR daquelas, com direito a abraço e muito choro.

- Eu tinha uma certeza, que se eu fosse ficar com alguém, eu não ia querer ficar com essa pessoa só por ficar, entendeu? A partir do momento que eu fiquei com você, é porque eu quero levar isso para frente. Aqui e lá para fora. Eu quero ter alguma coisa com você e eu sei que preciso pensar um pouco nas minhas atitudes. Eu só quero tentar fazer você ser feliz e quero te dar muita confiança, alegou o brother.

- Você foi uma das pessoas mais incríveis que conheci aqui e tive muito medo. Você é a minha força aqui. [...] Gui, me machucou muito. Eu arrisquei tudo e eu me apaixonei com todas as minhas forças. E eu arrisquei, desabafou a cantora.

- Eu me apaixonei também. Eu só queria uma oportunidade. Eu só estava querendo ajudar uma pessoa que precisava de ajuda. Hoje eu enxergo tudo o que eu fiz e sei que não posso fazer as coisas que eu estava fazendo. Eu só quero uma oportunidade de tentar te mostrar que eu sou diferente. Só isso. A gente pode dar certo. Eu só tentei fazer as coisas na melhor das intenções e eu não queria que nada disso estivesse acontecendo. Eu só queria estar do seu lado. Queria estar com você, respondeu ele.

- Eu estou aqui para o que você precisar, tá? De coração, disse Gabi.

Nessa hora, a sister pede por um abraço.

- É muito difícil pra mim, mesmo. Eu não achei que fosse gostar tanto de você, só isso, admitiu Guilherme.

- Você vai ficar bem, alegou ela.

Mesmo assim, o participante insiste.

- Eu não paro de pensar em você um minuto. Se eu pudesse, faria tudo diferente.

- Eu te disse, Gui, eu preciso... sabe, é muita coisa. Eu preciso ficar sozinha, disparou a loira.

- Desculpa, pediu ele.

- Não quero que você fique desse jeito, se isolando, alegou Gabi.

Depois, a cantora vai para o Quarto do Líder e começa a chorar e a falar sozinha.

- Mãe, eu não quero ser injusta, mas, em todos os momentos que eu queria ele perto, ele estava com ela.

Mais para frente, a sister vai para a cozinha e começa a desabafar com um boneco que faz parte da decoração.

- Eu vou seguir sozinha, mas não tem rancor nenhum. Estou leve e feliz. Não quero que eles deixem de ser amigos, não quero deixar de ser amiga deles, mas eu vou seguir sozinha. Porque antes de me apaixonar por qualquer pessoa, eu tenho que me amar em primeiro luga. É isso, estou contigo, vê se você não me abandona. Fica do meu lado quando precisar porque quando tiver carente, chorando sozinha, eu vou vir falar com você. E mesmo que você não responda, eu vou ficar bem porque vou estar bem comigo. Não quero ficar desse jeito por ninguém, não, porque estou realizando o sonho da minha vida.

Que tenso, hein?