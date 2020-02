Jornalista da Band perde o carro em enchente em São Paulo e relata: - Foi uma experiência bastante assustadora

10/02/2020 | 17:11



A madrugada dessa segunda-feira, dia 10, foi de chuvas intensas por toda a cidade de São Paulo. Muitas pessoas ficaram prejudicadas e teve quem não conseguisse chegar ao trabalho. Foi o caso de Luiz Megale, apresentador do Café com Jornal, que perdeu o seu carro quando estava a caminho da Band, para apresentar o programa.

Ele chegou a largar o veículo embaixo da Ponte do Jaguaré e gravou um vídeo para mostrar sua situação:

- Acabei me tornando personagem das pequenas tragédias da cidade. Esse aqui é o meu carro [diz, apontando]. Está boiando embaixo da Ponte do Jaguaré. Agora são quatro e pouco da manhã. Eu saí da ponte, quando o carro parou, com a água mais ou menos na cintura - e subindo. São vários os trechos de São Paulo que estão desse jeito. Alagados e não dá para passar. Vai ser uma segunda-feira longa. E ela já não começou legal para mim.

Pouco depois, ele entrou ao vivo no programa Aqui na Band e explicou que não conseguiu perceber a situação:

- É um negócio muito repentino. Quando eu fiz o vídeo, dá para ver que eu estou sorrindo. Bom, é um riso de nervoso porque a situação é apavorante se encontrar nesse estado. A água do Rio Pinheiros até o umbigo. Eu sou da Lapa desde que eu nasci (...). Eu conheço aqui. Eu sei os lugares que alagam. (...) Esse é um trecho que não costuma alagar, por isso que estava relativamente tranquilo. Eu sabia que tinha caído muita água, eu ouvi a chuva durante a madrugada, mas estava muito escuro. Quando eu peguei a alça de acesso da Ponte do Jaguaré para a Marginal Pinheiros, eu consegui perceber que tinha um tanto de água acumulada sobre a ponte. Mas eu só descobri a quantidade de água no momento em que o meu carro entrou com tudo na enchente. Quando eu percebi já tinha água entrando pelo vão da porta, pela janela. A água estava literalmente invadindo o carro.

Com isso, o motor do carro morreu e ele percebeu que não poderia ficar dentro do carro:

- Eu saí empurrando a porta com a perna (...). Em determinado momento eu achei que teria que sair pela janela. Mas consegui sair, fazendo muita força. Salvei celular, salvei carteira, e eu tive que sair com a água do Rio Pinheiros até o umbigo (...). Então você sente o odor. É como se você estivesse dentro do rio.

Ele avisou que não conseguiria ir para a Band, mas conseguiu pegar carona com uma moto e avisou que estava em casa, porém ilhado e sem energia elétrica. Além disso, contou que provavelmente perdeu o carro, já que ele ficou totalmente embaixo d'água, e não tinha seguro contra enchente. Mas isso não é o que está preocupando o jornalista no momento:

- Foi uma experiência bastante assustadora. Eu fico imaginando quem fica nessa situação com crianças, com idosos. Então, perder o carro é uma coisa chata, mas é só um carro. O importante é que eu estou bem. E eu espero que as várias outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu também estejam bem.