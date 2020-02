Discreto, Leonardo DiCaprio leva namorada, Camila Morrone, ao Oscar; confira mais casais que deram o que falar durante a premiação!

10/02/2020 | 17:10



O Oscar é a maior premiação do cinema mundial, e muitos famosos dão o que falar ao aparecerem do lado de seus amados durante o evento - como foi o caso de Leonardo DiCaprio. Apesar de ser bem discreto quando o assunto é sua vida pessoal, o ator foi acompanhado da namorada, Camila Morrone, de 22 anos de idade, à premiação. Os dois não posaram juntos no tapete vermelho, mas assistiram ao prêmio sentados lado a lado. E a modelo pode ter dado uma indireta sutil ao amado com seu look...

Camila usou um vestido de noiva durante a premiação! Segundo a revista People, a peça escolhida é da grife Carolina Herrera, e foi reformada e pintada de rosa para a modelo usar no Oscar. Será que foi uma indireta para Leo pedi-la em casamento?

Joaquin Phoenix comemorou sua vitória como Melhor Ator no Oscar junto com a noiva, Rooney Mara. O fotógrafo Greg Williams registrou o after party do casal, comendo hambúrgueres veganos em uma lanchonete norte-americana. A atriz também chamou atenção por combinar seu vestido de gala com um tênis All Star. Estilosa, né?

Brie Larson pode ter aproveitado a noite do Oscar para assumir publicamente o romance com o ator Elijah Allan-Blitz. De acordo com a revista People, os dois foram vistos juntos e em clima de romance pela primeira vez em julho de 2019, e apesar de não confirmarem o namoro, os dois andaram de mãos dadas durante o tapete vermelho.

Scarlett Johansson e o noivo, Colin Jost, também encantaram o público ao passarem juntinhos no tapete vermelho do Oscar. O noivado dos dois foi anunciado em maio de 2019, após dois anos de namoro. Será que eles subirão ao altar em breve?