Jane Fonda repete vestido de 2014 no Oscar 2020

10/02/2020 | 16:11



Jane Fonda é uma mulher de princípios. Na noite do último domingo, dia 9, a atriz de 82 anos de idade subiu ao palco do Oscar para apresentar a categoria de Melhor Filme, e o look escolhido por ela chamou a atenção. Além de exibir os cabelos brancos, Jane estava com um vestido da designer de moda Elie Saab - o mesmo que ela usou em 2014 durante o festival de Cannes.

Além disso, a atriz carregava consigo um casaco vermelho, que de acordo com ela, foi a última peça de roupa que comprou. Essa declaração foi feita em novembro de 2018, segundo a People, época em que Jane começou a agir de forma mais ativa em protestos em prol do meio ambiente.

Jane não foi a única a tomar uma atitude mais consciente na última noite. A atriz Kaitlyn Dever usou um vestido vermelho totalmente sustentável da marca Louis Vuitton; Margot Robbie usou um vestido Chanel da coleção de Verão de 1994; já Elizabeth Banks optou por um mesmo vestido que ela usou em 2004, da marca Badgley Mischka, também no Oscar.

Legal, né?