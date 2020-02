Príncipe Harry e Meghan Markle devem participar de evento com a família real na Inglaterra a pedido de Rainha Elizabeth II

10/02/2020 | 16:10



Quando anunciaram que estavam de saída da família real, príncipe Harry e Meghan Markle postaram um comunicado indicando que ficariam entre a Inglaterra e a América do Norte. Hoje, eles vivem no Canadá com o filho deles, Archie Harrison, mas a pedido da Rainha Elizabeth II, a família deve voltar ao Reino Unido para um evento da realeza.

Segundo informações do The Sunday Times, dadas pela Hello!, no dia 9 de março acontece um evento da Commonwealth na Abadia de Westminster. A monarca pediu para que a família volte para a Inglaterra apenas para participar dessa celebração - que vai ser considerada a última deles como parte da realeza. Em seguida, eles devem retornar ao Canadá.

O evento contará com a presença de diversos membros importantes da família real, como por exemplo, o príncipe William, Kate Middleton, príncipe Charles e Camilla Parker Bowles.

Lembrando que a Commonwealth - ou a Comunidade de Nações - reúne países que fizeram parte do Império Britânico.

Recentemente, Harry e Meghan estiveram em Miami, nos Estados Unidos, onde participaram de um evento. Lá, o ruivo abriu o jogo sobre como a morte de sua mãe, Lady Di, o afetou. Aproveitando a estadia por lá, parece que o casal teve um encontro duplo com Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, segundo informações do Radar Online!

Uma fonte detalhou que os dois casais se encontraram para jantar no Hotel South Beach:

- Harry e Meghan se deram muito bem com Jennifer e Alex e passaram um tempo conversando com eles no jantar. Ouviram a J.Lo convidando o casal e o bebê deles, Archie, para irem à casa dela e de Alex em Miami, para passar o tempo com eles e seus filhos.