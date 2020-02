Coronavírus chega à internet: cibercriminosos aproveitam surto para disseminar malware

Da Redação, com assessoria

As tecnologias de detecção da Kaspersky encontraram malwares disfarçados de documentos com informações sobre o coronavírus. Os arquivos maliciosos apresentam os formatos .pdf, .mp4, .docx e seus nomes indicam que eles contêm instruções em vídeo sobre como se proteger contra o surto da doença, atualizações sobre a ameaça e até procedimentos de detecção do vírus.

Na verdade, esses documentos contém uma série de ameaças, que vão de trojans a worms, capazes de destruir, bloquear, modificar ou copiar dados, além de interferir na operação de computadores ou redes de máquinas.

“Até agora vimos apenas 10 malwares exclusivos usando o tema do coronavírus. Como golpes utilizando temas populares na mídia são comuns, acreditamos que esses ataques só tendem a aumentar conforme as infecções e repercussão sobre o surto crescem”, comenta Anton Ivanov, analista de malware da Kaspersky.

Para evitar ser vítima deste tipo de golpe, a Kaspersky recomenda:

– Evitem links suspeitos, prometendo conteúdo exclusivo. Consulte fontes oficiais para obter informações confiáveis e legítimas;

– Veja a extensão do arquivo baixado. Os documentos e arquivos de vídeo não devem ter os formatos .exe ou .lnk;

– Para bloquear malwares escondidos, use uma solução de segurança confiável, como o Kaspersky Security Cloud.

