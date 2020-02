Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/02/2020 | 15:48



Os dramas costumam ser recheados de emoção. Seja o enredo sobre os negócios mafiosos de uma família ítalo-americana ou uma animação sobre como funciona a cabeça do ser humano, é fato que o gênero é amplo e consegue prender a atenção de diferentes perfis. Nesta galeria, o 33Giga reuniu os 100 melhores filmes do gênero. A lista é baseada no Metacritic, site que analisa críticas de veículos renomados para um determinado título e atribui uma única nota a partir delas.







































































































































































































