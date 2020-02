Pré-Olímpico

Márcio Bernardes



10/02/2020



Brasil vai a Tóquio no sufoco. Ganhou por 3 x 0 da Argentina, mas só Deus sabe as dificuldades desse time. Verdade que sem os europeus que não foram liberados por seus times, André Jardine teve dificuldades de escalar a equipe ideal. Tem de melhorar para sonhar com o bi olímpico.

Corinthians na Liberta

O Corinthians já sabe o que fazer para ganhar do Guarani nesta quarta-feira. Fazer exatamente o que não fez no Paraguai e neste domingo contra a Inter de Limeira. Futebol-horroroso foi o que se viu. Se fizer diferente e mostrar outro jogo poderá se classificar, até porque o adversário é fraco. Mas esse Corinthians que estamos vendo não é o Corinthians.

Mirassol

É o melhor time do interior. Melhor que o badalado Bragantino, vencido na última sexta-feira por 2x0. A cidade do interior, aprazível e de famílias importantes – Armani Paschoal, Bergamin, Mahfuz, entre outras, tem um modelo de gestão elogiável. O São Paulo que se cuide. Um destaque também para o Santo André.

2019

Foi o ano do Flamengo. Venceu o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Não é possível esquecer o incêndio no Ninho do Urubu. O que não está passando despercebido também é a forma que as famílias estão sendo tratadas pelo clube. O lado humano está sendo relegado. Não é possível. É bom refletir sobre isso.

Loucura

O Comitê Olímpico vai tentar em Tóquio melhorar a 13ª posição alcançada no Rio(2016). Vamos torcer para isso, sem dúvida. É difícil um País querer ser potência olímpica sem oferecer o mínimo do mínimo em educação, saúde, transportes e habitação. Além de outros itens vergonhosos em todos os rankings pesquisados.