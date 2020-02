Quinto suspeito de participar na morte de família carbonizada se entrega à polícia

Yasmin Assagra e Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 14:49



O quinto suspeito de envolvimento no assassinato de Romuyuki e Flaviana Gonçalves, 43 e 40 anos, respectivamente, e Juan Victor, 15, encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, no dia 28 de janeiro, Jonathan Fagundes Ramos, de 23 anos, se entregou à polícia da Praia Grande, litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10).

Jonathan teve seu mandado de prisão temporária expedido na última quinta-feira (6) e desde então, estava foragido. Hoje, por volta das 7h30, ele se entregou acompanhado do pai - cujo nome não foi divulgado -. Segundo o delegado Alexandre Comin, o suspeito disse que "se apresentou espontaneamente, pois não estava mais aguentando se esconder da polícia". Comin comenta ainda que ele afirmou "que sua participação no crime foi limitada", acrescentou.

Jonathan foi levado até o IML (Instituto Médico Legal) e em seguida encaminhado para a carceragem do litoral. O suspeito está a caminho do COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo para prestar seu depoimento sobre o caso.

RELAÇÃO - O quinto suspeito é irmão de Julianao de Oliveira Ramos Júnior, preso na última terça-feira (4). Ambos são primos de Carina Ramos, namorada de Ana Flávia Menezes Gonçalves - filha e irmã das vítimas.

Na quinta-feira (6), as duas confessaram ter planejado um roubo na casa da família, em Santo André, mas negaram a participação nas mortes. Ana Flávia e Carina são as principais suspeitas do assassinato do casal e do adolescente.

