Jaqueta Emoji pretende criar a comunicação de ciclistas no trânsito

Da Redação

Do Garagem360



10/02/2020 | 15:18



A Ford acaba de apresentar a “Jaqueta Emoji”, na Europa, criada para os ciclistas poderem enviar mensagens aos motoristas no trânsito por meio de um painel de LED instalado nas costas.

O traje, ainda em fase de protótipo, vem acompanhado de um controle remoto sem fio para fixação no guidão, no qual é possível selecionar os sinais de virar à direita ou à esquerda, um alerta de perigo e três emojis, com face contente, neutra ou triste.

Jaqueta Emoji

A novidade faz parte da campanha de segurança no trânsito promovida pela Ford. O objetivo é mostrar que, dando aos ciclistas a possibilidade de expressar suas intenções por meio de emojis, é possível reduzir o estresse nas ruas.

“Hoje, vivemos e dirigimos num mundo onde a comunicação é crucial. Mas a interação entre motoristas e ciclistas quase sempre se limita a um toque de buzina ou gesto agressivo”, comenta o especialista de segurança da Ford Europa, Emmanuel Lubrani.

“Além disso, os ciclistas normalmente precisam tirar a mão do guidão para se comunicar. A jaqueta Emoji usa um meio de comunicação de compreensão universal para diminuir as tensões”, conclui Emmanuel.

Linguagem universal

Criados há mais de 20 anos, os emojis são considerados a primeira linguagem nascida no mundo digital. Segundo o primeiro Relatório de Tendências de Emojis, a maioria das pessoas se sente mais à vontade para expressar suas emoções por meio dessas figuras do que por telefone.

“Os emojis tornaram-se uma parte importante da linguagem atual. Eles permitem uma comunicação rápida usando expressões faciais, humor ou sarcasmo”, destaca o Dr. Neil Cohn, PhD e professor assistente do Departamento de Comunicação e Cognição da Universidade de Tilburg, na Holanda.

Bicicleta

Considerado o meio de transporte mais sustentável do planeta, a bicicleta tem sido cada vez mais usada. O Brasil tem uma frota de mais de 70 milhões de bikes, segundo a Abraciclo, número muito superior ao de carros, utilitários, caminhões e ônibus em circulação, que de acordo com o Sindipeças é de 44,8 milhões.

Carros mais vendidos na América Latina

Na galeria, veja os 30 modelos mais vendidos na América Latina em 2019:

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix – 250.805 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka – 157.361 unidades Foto: Divulgação 3. Toyota Hilux – 115.058 unidades Foto: Divulgação 4. Nissan Versa – 111.357 unidades Foto: Divulgação 5. Volkswagen Gol – 108.560 unidades Foto: Divulgação 6. Renault Kwid – 104.037 unidades Foto: Divulgação 7. Hyundai HB20 – 95.723 unidades Foto: Divulgação 8. Chevrolet Prisma – 87.812 unidades Foto: Divulgação 9. Nissan Kicks – 84.282 unidades Foto: Divulgação 10. Volkswagen Polo – 84.084 unidades Foto: Divulgação 11. Renault Sandero – 80.055 unidades Foto: Divulgação 12. Toyota Corolla – 79.697 unidades Foto: Divulgação 13. Fiat Argo – 79.080 unidades Foto: Divulgação 14. Toyota Yaris – 76.448 unidades Foto: Divulgação 15. Fiat Strada – 75.165 unidades Foto: Divulgação 16. Jeep Renegade – 75.161 unidades Foto: Divulgação 17. Chevrolet Aveo – 73.993 unidades Foto: Divulgação 18. Chevrolet Beat – 71.877 unidades Foto: Divulgação 19. Nissan NP300 – 67.606 unidades Foto: Divulgação 20. Honda HR-V – 66.715 unidades Foto: Divulgação 21. Fiat Toro – 65.624 unidades Foto: Divulgação 22. Nissan March – 65.400 unidades Foto: Divulgação 23. Hyundai Creta – 64.008 unidades Foto: Divulgação 24. Jeep Compass – 62.554 unidades Foto: Divulgação 25. Kia Rio – 60.488 unidades Foto: Divulgação 26. Fiat Mobi – 58.979 unidades Foto: Divulgação 27. Ford Ecosport – 54.113 unidades Foto: Divulgação 28. Volkswagen Saveiro – 51.888 unidades Foto: Divulgação 29. Volkswagen Virtus – 51.127 unidades Foto: Divulgação 30. Renault Duster – 50.964 unidades





























































Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix – 250.805 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka – 157.361 unidades Foto: Divulgação 3. Toyota Hilux – 115.058 unidades Foto: Divulgação 4. Nissan Versa – 111.357 unidades Foto: Divulgação 5. Volkswagen Gol – 108.560 unidades Foto: Divulgação 6. Renault Kwid – 104.037 unidades Foto: Divulgação 7. Hyundai HB20 – 95.723 unidades Foto: Divulgação 8. Chevrolet Prisma – 87.812 unidades Foto: Divulgação 9. Nissan Kicks – 84.282 unidades Foto: Divulgação 10. Volkswagen Polo – 84.084 unidades Foto: Divulgação 11. Renault Sandero – 80.055 unidades Foto: Divulgação 12. Toyota Corolla – 79.697 unidades Foto: Divulgação 13. Fiat Argo – 79.080 unidades Foto: Divulgação 14. Toyota Yaris – 76.448 unidades Foto: Divulgação 15. Fiat Strada – 75.165 unidades Foto: Divulgação 16. Jeep Renegade – 75.161 unidades Foto: Divulgação 17. Chevrolet Aveo – 73.993 unidades Foto: Divulgação 18. Chevrolet Beat – 71.877 unidades Foto: Divulgação 19. Nissan NP300 – 67.606 unidades Foto: Divulgação 20. Honda HR-V – 66.715 unidades Foto: Divulgação 21. Fiat Toro – 65.624 unidades Foto: Divulgação 22. Nissan March – 65.400 unidades Foto: Divulgação 23. Hyundai Creta – 64.008 unidades Foto: Divulgação 24. Jeep Compass – 62.554 unidades Foto: Divulgação 25. Kia Rio – 60.488 unidades Foto: Divulgação 26. Fiat Mobi – 58.979 unidades Foto: Divulgação 27. Ford Ecosport – 54.113 unidades Foto: Divulgação 28. Volkswagen Saveiro – 51.888 unidades Foto: Divulgação 29. Volkswagen Virtus – 51.127 unidades Foto: Divulgação 30. Renault Duster – 50.964 unidades