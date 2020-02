Família Onix domina: conheça os 30 carros mais vendidos em janeiro

Leo Alves

10/02/2020 | 15:18



A família Onix começou 2020 da melhor maneira possível. Segundo os dados da Fenabrave, os modelos hatch e sedã (Onix Plus) foram os dois modelos mais vendidos no Brasil em janeiro. Atrás deles ficou o Ford Ka, completando o pódio. Com isso, assim como tem acontecido nos últimos cinco anos, o modelo da Chevrolet segue firme na ponta e com ampla vantagem para os demais colocados.

Carros mais vendidos em janeiro

Na galeria, confira quais foram os 30 melhores colocados em vendas no último mês. As picapes foram inclusas na lista, já que a Fenabrave as classifica como comerciais leves e não coloca na mesma relação dos automóveis.

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 17.463 unidades Foto: Divulgação 2- Chevrolet Onix Plus: 8.722 unidades Foto: Divulgação 3- Ford Ka: 7.334 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 6.739 unidades Foto: Divulgação 5- Hyundai HB20: 6.555 unidades Foto: Divulgação 6- Volkswagen Gol: 6.030 unidades Foto: Divulgação 7- Volkswagen Polo: 5.593 unidades Foto: Divulgação 8- Fiat Strada: 5.419 unidades Foto: Divulgação 9- Fiat Toro: 5.300 unidades Foto: Divulgação 10- Fiat Argo: 4.794 unidades Foto: Divulgação 11- Jeep Renegade: 4.325 unidades Foto: Divulgação 12- Fiat Mobi: 4.316 unidades Foto: Divulgação 13- Jeep Compass: 4.312 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 3.932 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 3.815 unidades Foto: Divulgação 16- Hyundai Creta: 3.734 unidades Foto: Divulgação 17- Volkswagen T-Cross: 3.339 unidades Foto: Divulgação 18- Honda HR-V: 3.321 unidades Foto: Divulgação 19- Toyota Hilux: 3.311 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Saveiro: 3.255 unidades Foto: Divulgação 21- Ford Ka Sedan: 3.148 unidades Foto: Divulgação 22- Renault Sandero: 3.148 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Virtus: 3.136 unidades Foto: Divulgação 24- Volkswagen Fox: 2.958 unidades Foto: Divulgação 25- Toyota Yaris: 2.608 unidades Foto: Divulgação 26- Chevrolet S10: 2.403 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 2.238 unidades Foto: Divulgação 28- Hyundai HB20S: 2.073 unidades Foto: Divulgação 29- Fiat Cronos: 1.990 unidades Foto: Divulgação 30- Nissan Versa: 1.806 unidades