10/02/2020 | 15:11



Luísa Sonza será destaque de chão da Grande Rio, escola de samba carioca, no Carnaval 2020.

E adivinha o que aconteceu quando ela escolheu um sapato novo para um ensaio, na noite de domingo, dia 9: pés machucados.

No Stories, ela revelou:

No começo do ensaio já estava assim [com um machucado visível no dedão]. Mas aguentei até o final. Com muita dor, mas aguentei.

Força, guerreira!

Ela ainda mostrou seu samba no pé em outro vídeo.