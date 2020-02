Estado prorroga inscrições para 995 vagas para cursos profissionalizantes

Do Dgabc.com.br



10/02/2020



O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 995 vagas abertas para cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso no Grande ABC. Em todo o Estado, são 20.855 oportunidades. As inscrições foram prorrogadas e o aluno pode se inscrever até o dia 12 de fevereiro pelo site www.novotec.sp.gov.br.

São 31 cursos oferecidos pelo Novotec Expresso, com o objetivo de oferecer ao estudante qualificação profissional de qualidade, alinhada com as demandas atuais do mercado de trabalho, bem como com as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida, aumentando suas chances de empregabilidade.

A primeira chamada das matrículas está prevista de 14 a 17 de fevereiro e as aulas começam em março.

O programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e tem carga horária total é de 200 horas/aula feitas em um semestre, de forma presencial. Serão priorizados estudantes mais próximos das escolas, que ficam a menos de dois quilômetros do local do curso, além da igualdade de gênero nas turmas. Não haverá vestibulinho como forma de seleção.

Confira a lista:

1. Edição de Vídeo – Youtuber

2. Desenvolvimento de Jogos Digitais

3. Computação na Nuvem

4. Programação Básica para Android

5. Segurança Cibernética Básica

6. Suporte a Softwares de Gestão Empresarial

7. Criação de Sites Plataformas Digitais

8. Marketing Digital

9. Montagem e Manutenção de Microcomputadores

10. Introdução à Robótica (Programação Arduíno)

11. Design de Experiência do Usuário

12. Desenho no AutoCAD

13. Gestão de Pequenos Negócios

14. Operador de áudio

15. Ajudante de Laboratório Químico

16. Assistente em Banco de Dados

17. Auxiliar de Logística

18. Excel Aplicado à Área Administrativa

19. Práticas de Gestão de Pessoas

20. Design de Moda

21. Produção artesanal de derivados de leite

22. Gestão de Propriedades Rurais

23. Horticultor Orgânico

24. Monitor de Turismo Corporativo

25. Monitor de Turismo Cultural

26. Monitor de Turismo Rural

27. Organização de Eventos

28. Monitor de Recreação

29. Confeitaria

30. Panificação

31. Técnicas de Vendas