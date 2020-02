10/02/2020 | 14:10



Depois de sair de um término para lá de polêmico com José Loreto, já que envolveu uma traição pública do ator, Débora Nascimento está feliz da vida ao lado do novo namorado, Luiz Perez. Prova disso é que ele usou a rede social para se declarar para a amada.

Ao compartilhar duas fotos de Débora, ele escreveu na legenda:

Meu mundo para.

Fofos, né?