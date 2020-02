TJ-SP libera pinturas de ciclovias de azul e amarelo em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



10/02/2020 | 13:53



O desembargador José Orestes de Souza Nery, da 12ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), concedeu liminar a favor da Prefeitura de São Bernardo e liberou pinturas nas cores azul e amarelo em ciclovias e ciclofaixas, derrubando, assim, decisão de primeira instância em processo movido pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).

A administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) recorreu na semana passada da proibição em manter o plano de pinturas de ciclofaixas e ciclovias – antes vermelhas. O governo tucano argumentou que o deputado petista havia anexado em sua ação fotos que correspondem a corredores de ônibus, e não ciclofaixas. Também alegou que o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) diz que as vias de compartilhamento entre veículos e bicicletas precisam ser demarcadas de vermelho e não completamente preenchidas da referida cor. “Assim, o município atendeu às orientações técnicas”, disse.

Souza Nery escreveu, em seu despacho publicado na tarde desta segunda-feira (10), que “destaca inicialmente estranhar a coincidência do ajuizamento da ação popular exatamente em ano de eleições municipais, não obstante o réu ocupe a curul de prefeito de São Bernardo desde 2017”. “É que as fotografias trazidas com a inicial, de faixas de ônibus pintadas na cor azul, quase já sem tinta, demonstram que a prática não se iniciou neste ano de 2020.”

O desembargador considerou não vislumbrar interesse político-pessoal no fato de a Prefeitura de São Bernardo pintar as vias de azul e amarelo – segundo Luiz Fernando, a decisão de repintar com essas cores foi para promover o PSDB, partido de Morando.

“As cores, um fenômeno da natureza, não podem ser objeto de apropriação. Nenhuma pessoa ou entidade pode adonar-se desta ou daquela cor ou tonalidade. Assim, à primeira vista, não me parece que a utilização da cor azul, que é a cor do mar, do firmamento, a que representa a FAB (Força Aérea Brasileira), e que é amplamente utilizada no quotidiano das pessoas, tenha o condão de identificar, sem margem para dúvida, a pessoa do requerido. Releva notar, ademais, tratar-se de uma das três cores básicas: vermelho, verde e azul, de que derivam todas as demais”, completou Souza Nery.

O magistrado ainda disse que há justificativa técnica plausível apresentada pelo governo de São Bernardo, que, apesar de a cidade dispor de “quase 1 milhão de habitantes (833 mil) e ter 400 quilômetros quadrados”, a Prefeitura limitou-se a pintar ciclofaixas e ciclovias.