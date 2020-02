Redação

Do Rota de Férias



10/02/2020 | 13:18



A GOL Linhas Aéreas começa a operar uma nova rota em Goiás em parceria com a VoePass. O trecho, que será operado seis vezes por semana, liga o aeroporto internacional de São Paulo (em Guarulhos) a Rio Verde, no interior do estado goiano.

Com exceção dos domingos, a ida sai de Rio Verde, às 5h10, e chega a Guarulhos às 7h15. Já o retorno, que não é realizado aos sábados, decola de São Paulo, às 22h05, e aterriza às 00h35 na cidade goiana. Os bilhetes estão à venda no aplicativo, no site VoeGOL, nas lojas VoeGOL e em agências de viagem.

