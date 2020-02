Ana Maria Braga se casa com empresário francês em São Paulo

10/02/2020 | 13:10



Em meio ao recente anúncio sobre a luta contra um novo câncer de pulmão, Ana Maria Braga surpreendeu os brasileiros! Isso porque, a apresentado se casou com o empresário Johnny Lucet durante uma cerimônia íntima em São Paulo. A notícia foi revelada durante o Mais Você desta segunda-feira, dia 10!

De acordo com Fabricio Bataglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo Ana no programa, a cerimônia foi bilíngue, mas o francês falou o famoso sim em português.

- O casamento civil foi realizado em São Paulo, na casa dela, e contou com a presença da família, disse o apresentador.

- O Johnny decidiu fazer do jeito francês e o nome é escrito do lado de fora [da aliança], explicou Patricia.

De quebra, uma curiosidade sobre o casal ainda foi revelada ao vivo no Mais Você.

- A Ana e o Johnny estavam usando a mesma roupa que eles usavam quando se conheceram, lá em Algarve, Portugal, completou Fabricio. Que amor, né?

No último domingo, dia 9, a apresentadora ainda encantou ao publicar uma foto junto do amado. Na legenda, ela escreveu:

Ele me vendo conversar com as panelas.