Muleta, cooler e mais: Uber divulga itens esquecidos nos últimos carnavais

No Brasil, os dias de folia do Carnaval são a época do ano em que há o maior número de itens esquecidos durante as viagens feitas com a Uber. Um levantamento do aplicativo sobre os objetos esquecidos, inclusive, revelou uma lista inusitada de acessórios deixados para trás pelos usuários foliões. A seguir, você confere o ranking completo.

Itens mais inusitados esquecidos na Uber

1. Fantasia

2. Cerveja e vinho

3. Cooler de bebidas

4. Carne para churrasco

5. Espeto e acessórios para churrasco

6. Maleta de maquiagem

7. Colchonete e travesseiro

8. Mangueira de água

9. Controle remoto

10. Muleta

Itens mais esquecidos na Uber

1. Celular

2. Carteira

3. Chave

4. Óculos

5. Bolsa

6. Cartão

7. Documentos

8. Mochila

9. Guarda-chuva

10. Mala de viagem

