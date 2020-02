Ivete Sangalo celebra dois anos de idade de filhas gêmeas e posta foto fofa: Meu coração não aguenta de tanta felicidade

10/02/2020 | 12:10



Ivete Sangalo fez uma homenagem bem fofa para celebrar nessa segunda-feira, dia 10, o aniversário de dois anos de idade de Marina e Helena, suas filhas gêmeas! No Instagram, a cantora publicou uma foto em família, em que ainda aparecem o seu marido, Daniel Cady, e o seu filho mais velho, Marcelo.

Na legenda, Veveta escreveu o seguinte:

Todo dia é dia de celebrar o amor e a felicidade! Nossos filhos, nossos amores, bênçãos, sorte e alegria. Nossas princesas completam dois anos e meu coração não aguenta de tanta felicidade. Deus tão bom, tão maravilhoso conosco. Divido com vocês essa nossa felicidade. Viva Helena! Viva Marina!! A mamãe e o papai amam mais que o universo.

No registro é possível ainda reparar que a família estava bem no clima de Carnaval, já que as fantasias estavam combinando!

Nos comentários, os famosos adoraram o clique:

Ah mulher! Que alegria!!!! Saudades, escreveu Juliana Paes.

Jeniffer Nascimento disse:

Deus abençoe essa família linda.

Já Regina Casé postou:

Amo muito todo mundo aí!

Muito amor, né?