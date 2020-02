Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se casam de brincadeira durante Carnaval

10/02/2020 | 12:10



O último final de semana foi bem proveitoso para Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha, que pularam Carnaval em Olinda, em Pernambuco! No dia em que combinaram fantasias, se vestindo como Tempestade e Wolverine, personagens de X-Men, os dois acabaram se casando durante a festa. Pois é!

Em um vídeo, é possível ver um padre abençoando a união do casal, que aparece de mãos dadas e, ao fim, dá um beijo para selar o compromisso! Túlio ainda indicou na legenda do registro:

Esse já é o nosso terceiro casamento em três anos.

No último domingo, dia 9, a apresentadora curtiu o Carnaval fantasiada de Power Rangers! Fátima escolheu o herói azul, enquanto Túlio ficou com a cor rosa. No Instagram, ela postou um álbum dos registros da festa de rua e escreveu o seguinte texto na legenda:

Sim, somos nós. E sim, a fantasia é muito quente, mas ninguém tava preocupado com isso nas ladeiras de Olinda. A gente leva o Carnaval muito a sério e nosso grupo caprichou. Aproveito com essa fantasia de Power Rangers pra deixar minha homenagem e meu agradecimento aos que vieram me dizer que assistiam à TV Globinho, mas que hoje me acompanham no Encontro com Fátima Bernardes. Melhor que isso, só mesmo brincar e aproveitar a energia das ruas. Já estou com saudades.