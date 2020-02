Com preços a partir de R$ 180 mil, novo Audi Q3 é lançado no Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



10/02/2020 | 12:18



O novo Audi Q3 foi lançado no Brasil. A segunda geração do SUV está maior e será comercializada em três versões, com preços entre R$ 179.990 e R$ 209.990. Apesar das diferenças de conteúdo, todas são equipadas com o motor 1.4 turbo a gasolina. Ele rende 150 cv de potência e tem torque máximo de 25,5 kgfm. Já a transmissão é S Tronic de dupla embreagem e seis marchas.

Novo Audi Q3: novidades

O SUV compacto cresceu em todas as dimensões. Ele agora tem 4,48 m (9,7 cm a mais) de comprimento e 1,84 m (2,5 cm maior) de largura. O entre-eixos aumentou 7,7 cm e agora tem 2,68 metros.

Para melhorar a versatilidade do interior, o banco traseiro é corrediço e podem ser movidos para frente em 150 milímetros. O porta-malas agora tem entre 530 e 675 litros de capacidade, dependendo da posição do banco. Com ele totalmente rebatido, o espaço sobe para 1.525 litros.

Configurações

De série, todos os modelos contam com câmera de ré, controle de descida em ladeira e assistente de partida em rampa, além do controle de velocidade de cruzeiro, faróis de LED, central multimídia e quatro portas USB.

Todos esses itens fazem parte da versão Prestige, de R$ 179.990. A Prestige Plus traz, além desses equipamentos, o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, o porta-malas com abertura e fechamento elétrico, Keyless Entry, que permite que as portas destravem com aproximação da chave ao veículo, partida por botão, e faróis em full LED com ajuste automático. O preço sugerido é de R$ 189.990.

Como opcional, a versão Prestige Plus oferece o teto solar panorâmico.

Configuração mais completa, a Black acrescenta aos equipamentos os bancos em Alcântara, volante com base reta e em couro, e a função parking assist, além do teto solar. Seu preço sugerido é de R$ 209.990.

Opcionalmente, o cliente pode incluir o pacote ACC Stop&Go, que inclui o controle de cruzeiro adaptativo com funções de assistência adaptativa de velocidade e assistência em congestionamento, e o sensor dianteiro que detecta pedestres, ciclistas e outros veículos por meio de um radar, e pode alertar o motorista ou até iniciar uma frenagem de emergência.

