Após festa polêmica, Boca Rosa pede perdão e Gabi diz que irá se afastar de Guilherme

10/02/2020 | 11:11



Após uma festa polêmica com direito a suposto assédio e tensão no paraíso de Gabi e Gulherme, a casa enfrentou um novo climão ao definir o terceiro paredão do BBB20! Isso porque, Hadson novamente foi para a berlinda e, com ele, Felipe Prior, que perdeu a prova do bate e volta para Vitor Hugo! Mas, não foi só isso que marcou a estadio dos participantes no reality...

Durante o programa ao vivo do último domingo, dia 9, Tiago Leifert revelou que, por conta das atitudes de Pyong Lee na festa Guerra e Paz, ele, Marcela e Flayslane foram chamados ao confessionário. Questionadas se ficaram incomodadas com o mágico durante a festa, as duas participantes negaram. Pyong, por sua vez, escutou o seguinte da direção: - Ontem na festa o seu comportamento nos causou preocupação. Você bebeu demais, colocou a sua saúde em risco e foi inconveniente com algumas meninas na casa. Isso aqui é uma advertência pra você. Pra que esse tipo de comportamento não se repita. E não passe do ponto novamente. Cabisbaixo, ele respondeu: -Não acontecerá novamente. Só quero dizer que passei do ponto, mesmo, e que não vai se repetir. E desculpa mesmo.

Enquanto isso, outra tensão se instalou na casa por conta do comportamento de Boca Rosa e Guilherme! Em determinado momento da festa, a influencer deu a entender que queria ficar com o colega e isso causou certa polêmica, visto que ela tem um namorado fora da casa e também se esqueceu que o modelo estava se relacionando com Gabi...

Isso, é claro, deu o que falar e ela decidiu esclarecer as coisas com Gabi: - Não sei nem o que dizer, nem como me desculpar por ontem. Foi um erro muito grande que feriu muita gente. Você, ele está péssimo, meu namorado lá fora. Estou péssima com isso tudo. Isso não existe. Não existe nada. Ele está péssimo, arrasado. Na sequência, Gabi explicou que gostaria de ter ouvido de Guilherme tudo que aconteceu. - Se você não estivesse me falado, ele não teria me falado. O que me deixou chateada foi ter escondido. Se fosse eu, teria falado diretamente com ele. E, por fim, declarou que prefere se afastar do amado: - Eu não quero me machucar e estou machucada. Então prefiro me afastar.

A loira, inclusive, desabafou no quarto com algumas das meninas e foi apoiada por Rafa Kalimann, que não está em bons termos com Boca Rosa. Após declarar que não quer a influencer por perto, afirmou: - Se eu ficar perto dela, a gente vai acabar brigando de novo. [...] Não entra na minha cabeça. Quando você tem boa intenção com as coisas você não erra assim não. Uma coisa é você errar com uma pessoa, mas o tempo todo?. Gabi ainda comentou que Bianca a procurou para conversar, e Rafa soltou: - Ela está te vendo triste. Ela sabe o que foi que aconteceu. Ela não é boba, ela é mulher. Assim como o Gui também não é.

Enquanto isso, um dos emparedados, Felipe, passou boa parte da madrugada na companhia de Lucas. Os dois discutiram sobre a berlinda e o arquiteto se mostrou confiante ao declarar: - O Hadson está usando o paredão como se fosse uma resposta. Para mim, não tem resposta nenhuma. Eu não tenho que provar nada para ninguém.[...] Eu quero paz e conseguir jogar o meu jogo. Esse jogo muda muito, da noite para o dia.