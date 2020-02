Martin Scorsese cochilando na apresentação de Eminem e Taika Waititi guardando prêmio embaixo da cadeira viralizam no Oscar 2020

10/02/2020 | 10:11



O Oscar 2020 deu o que falar por diversos motivos: primeiro pelos famosos que passaram pelo red carpet, depois pelo protesto singelo, mas importante, que Natalie Portman fez em seu modelito e, principalmente, pela lista de vencedores, que mais uma vez não contou com um brasileiro entre os que levaram uma estatueta para casa. Mas se tem algo que fez muita gente rir foi Martin Scorsese cochilando na apresentação de Eminem.

Durante a cerimônia, ele fez uma apresentação surpresa que fez muita gente ficar chocada. Apesar da aparição ter animado a plateia, o cantor não divertiu o cineasta, que foi flagrado tirando um pequeno cochilo. Ops!

Eminem cantou a música Lose Yourself, música que venceu na categoria Melhor Canção Original em 2003 no filme 8 Mile: Rua das Ilusões, mas que não teve a presença de Eminem no palco do Oscar na época. Na noite do último domingo, dia 9, a plateia ficou bem animada com a canção.

Mas não foi só isso que fez os telespectadores abrirem aquele sorrisão. O diretor Taika Waititi, vencedor do Oscar 2020 de Melhor Roteiro Adaptado por Jojo Rabbit, foi bem gente como a gente depois de receber o prêmio. Ele decidiu guardar a estatueta no assento à frente, ficando com os braços livres durante o resto da cerimônia. Maravilhoso, né?