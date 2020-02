Mestres doentes

Do Diário do Grande ABC



São estarrecedoras as informações sobre a quantidade de licenças médicas concedidas aos professores da rede estadual no Grande ABC, reveladas hoje em palpitante reportagem assinada pela editora Natália Fernandjes. Elas indicam verdadeira epidêmia, algo que, aliás, o governo do Estado faz de tudo para ocultar – o jornal, por exemplo, só conseguiu quebrar a barreira do sigilo imposto pelos órgãos oficiais depois de recorrer à Lei de Acesso à Informação. No ano passado, um em cada quatro educadores ficaram afastados das salas de aula por causa de problemas de saúde, especialmente os de ordem psiquiátrica e ortopédica.



Especialistas apontam as condições precárias de trabalho e a desvalorização da classe como fatores fundamentais para o desenvolvimento de doenças nos professores. Não é para menos. Pesquisa patrocinada pelo sindicato da categoria mostra que a violência contra os docentes cresceu nas escolas paulistas. Cinquenta e quatro por cento dos entrevistados disseram já ter sido vítimas. A maior parte se refere a agressões verbais (48%), mas 5% garantiram ter sofrido ataques físicos – caso da andreense Vanderleia Aguiar, agredida duas vezes no ano passado ao tentar apartar brigas entre alunos do ensino médio.



O Estado, por sua vez, parece não dar a importância que a questão merece. Apegado às estatísticas, que mostram ínfima queda no número de licenças médicas concedidas a professores que atuam no Grande ABC, argumenta que trata o assunto como “prioridade”, embora, conforme opinião colhida junto ao próprio corpo docente, as ações não façam jus ao discurso. As iniciativas que existem são centralizadas na Capital e muito aquém da real necessidade dos educadores.



Não se trata, evidentemente, de problema de fácil solução. Pelo contrário. Tem causas complexas o mal-estar dos professores, como a de lidar com jovens que ainda estão no processo de desenvolvimento de suas habilidades psicológicas. O tamanho do desafio, porém, só torna mais necessária a criação de estratégias capazes de tornar mais saudávei o dia a dia dos mestres.