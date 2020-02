Obituário - 10 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

10/02/2020 | 09:39



Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 3 de fevereiro

Sulamita Feliciano Munhoz, 87. Natural de Santos (SP). Residia em Peruíbe (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mauricio Morgado, 87. Natural de Cruzeiro (SP). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Alceu Pavani, 81. Natural de Pedreira (SP). Residia na Praia Grande (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Helena Ribeiro, 71. Natural de Passos (MG). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



Santo André, terça-feira, dia 4 de fevereiro

Edite Pereira de Jesus, 66. Natural de Piripá (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, 5 de fevereiro

Maria Niva Marques Pinto, 76. Natural de São Paulo Residia em São Paulo (SP). Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci Aparecida Valiceli, 69. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quinta-feira, 6 de fevereiro

Filomeno Rodrigues Gomes, 93. Natural de Portugal. Residia no Jardim Patente Novo, em São Paulo (SP). Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Alpides Jorge, 84. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no Jardim Independência, em São Paulo. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Soares da Silva, 81. Natural de Lajedo (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Paulo Nunes, 73. Natural de Miguel Calmon (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Salvador Celiberto Filho, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton de Oliveira, 65. Natural de Conchal (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pedreiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciano Rodrigues Rochetto, 36. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Supervisor de logística. Dia 6. Memorial Planalto, em São Bernardo.



Santo André, sexta-feira, 7 de fevereiro

Taiji Takemoto, 91. Natural do Japão. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Flavia Provençali Munhoz, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

João Bispo dos Santos, 87. Natural de Conceição do Almeida (BA). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Vigano Soares, 85. Natural de Leme (SP). Residia na Vila Elzidia, em Santo André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Pedro Martos Gasques, 77. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Marcos dos Santos, 76. Natural de Ipuã (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dinorair Pitão, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José David da Silva, 70. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Menezes Silva, 66. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Enfermeira. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 8 de fevereiro

Alice Rodrigues, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Cícero Carlos da Silva, 84. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

João Baptista Barbieri, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Moreira Duarte, 80. Natural de General Salgado (SP). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Theresa Ferreira Marchetti, 80. Natural de Amparo (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laudete Ribeiro Pérgens, 75. Natural de Salinas (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Anjos Pereira, 74. Natural de Aurora (CE). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elias José Borges, 70. Natural de Altair (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Carlos do Nascimento, 65. Natural de Campo do Brito (SE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, 4 de fevereiro

Silvestre Pereira, 85. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Letriza Pereira Rezende, 84. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Rosa Rossi Gritti, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Planalto.

Iraci Emília de Lemos da Silva, 79. Natural de Ipojuca (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Santina Rodrigues Bassani, 78. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

José Herrera Contreira, 76. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Raimundo Furtado de Sousa, 76. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Inês da Silva Cardoso, 74. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Imiranda Souza Santos, 68. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, 5 de fevereiro

Eliziaria de Paula dos Santos, 91. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Baeta.

Neusa Hoff dos Santos, 88. Natural de União da Vitória (PR). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Inez dos Santos Gomes, 87. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Baeta.

Daisy Maria Cruz Macedo Cunha, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



São Bernardo, quinta-feira, 6 de fevereiro

Orcelia do Nascimento Puliesi, 74. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Raul Israel de Oliveira, 72. Natural de Floresta (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Clarice da Silva Braz, 69. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia em Itanhaém (SP). Dia 6, em Itanhaém (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Edileusa Maria da Silva Tavares, 64. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Paulo César Bonine, 63. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, 7 de fevereiro

Anna Maria Botter Galante, 99. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no Jardim Mariana, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Mario Guimarães Junior, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Vicentina Silva, 83. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 8 de fevereiro

Nadejei Aparecida da Silva Moreira, 78. Natural de São Bernardo. Residia em Terras de Santa Rosa, em Salto (SP). Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Andréa Garcia da Silva, 49. Natural de Santo André. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Geni Buci Salete, 94. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Raimunda Gonçalves Dourado, 85. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.



M A U Á

Noêmia Maria Barbosa, 70. Natural de Lagoa do Itaenga (PE). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.