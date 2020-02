Aplicativos indispensáveis para quem vai enfrentar um trânsito caótico

Bianca Bellucci

10/02/2020 | 09:18



As fortes chuvas que atingem São Paulo (SP) desde a noite de domingo (9) causaram alagamentos e têm feito com que os paulistas pensem em formas para chegar ao trabalho, à faculdade ou outro compromisso. Uma das alternativas mais comuns é tirar o carro da garagem, o que pode provocar um trânsito ainda mais caótico. Para driblar o tráfego, o 33Giga reuniu seis aplicativos que prometem ajudá-lo a rodar pela cidade com mais tranquilidade. Confira!

Google Maps

Um dos aplicativos de GPS mais populares, o Google Maps é uma boa opção para traçar rotas, descobrir a situação do trânsito e o tempo estimado até o destino final. O trajeto é todo narrado com áudio e automaticamente recalculado em caso de mudanças na rota. O app oferece informações para ciclistas, rotas para quem vai a pé e dados sobre o transporte público local. Está disponível para Android e iOS.

GPS Brasil

Com uma interface agradável e bastante personalizável, no momento de criar uma rota, ele permite que o usuário escolha seu destino, o modo de navegação e dá a opção de evitar pedágios e autoestradas. É possível visualizar nos mapas a localização de hotéis, postos de gasolina, restaurantes, entre outros estabelecimentos. O app ainda se conecta a contas do Facebook, Twitter, Foursquare e LinkedIn. Está disponível para Android e iOS.

HERE WeGo

Este aplicativo para Android e iOS oferece a possibilidade de fazer uma navegação personalizada, além da capacidade de funcionar offline, ou seja, não há a necessidade de uma conexão Wi-Fi, 3G ou 4G. Com navegação por voz, o serviço oferece visão do mapa de trânsito, satélite e transporte público.

Navmii

Este app para Android e iOS apresenta seu diferencial logo de cara: é possível baixar os mapas. Assim, não é necessário acesso à internet para descobrir endereços e traçar rotas. Ele funciona como um GPS que, além de dar informações sobre o caminho, destaca localização de restaurantes, bares e postos de gasolina. O Navmii ainda dá notícias sobre o trânsito. É possível configurar se está dirigindo de dia ou de noite e observar o mapa em versões 2D e 3D.

Sygic: Navegação & Mapas

Sem necessidade de conexão com a internet, este aplicativo para Android e iOS se comunica com o usuário por meio de comandos de voz e orientação curva a curva. O Sygic oferece ainda pontos de referência e avisa sobre possíveis bloqueios, radares e outros tipos de obstáculos. Para completar, ele oferece avisos sobre limites de velocidade e a opção de navegar com rotas para pedestres.

Waze

O Waze é uma boa alternativa – e talvez a mais conhecida – para driblar o caos. Isso porque o aplicativo é especialista em achar rotas alternativas para tirar o usuário do trânsito. Com uma interface amigável, o programa ainda dá dicas de radar, blitz, problemas na pista e outros alertas importantes para o motorista. Está disponível para Android e iOS.

