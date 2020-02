Grande ABC tem 934 vagas de emprego

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 02:19



Para os interessados em se recolocar no mercado de trabalho, a região possui 934 oportunidades nesta semana. A maior parte delas localizada em São Bernardo, com destaque para técnico de enfermagem (100 oportunidades) e auxiliar de limpeza (102). Para a primeira função, é necessário ter o nível técnico e, para a segunda, o ensino fundamental.

Ainda no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, há 100 vagas disponíveis para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com exigência de seis meses de experiência e ensino médio completo. O quadro de oportunidades dispõe ainda de auxiliar de logística (45); copeiro (dez); operador de empilhadeira (sete), dentre outras. O CTR local fica situado na Rua Marechal Deodoro, número 2.316. É necessário levar carteira de trabalho, RG, CPF e PIS.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André está com 14 oportunidades, como soldador; operador de telemarketing, encanador (todas elas com duas cada); e ajudante de cozinha (uma).

<EM>Em São Caetano, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferece 95 oportunidades. São vagas para porteiro (50); vigilante (30) e auxiliar de enfermagem (15).

O PAT da Ribeirão Pires está cadastrando moradores que procuram colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Ao todo, estão disponíveis 109 oportunidades para auxiliar de enfermagem (dez), motorista de caminhão (uma), montador (uma), pedreiro (cinco), vigilante (dez), entre outras. Os interessados devem comparecer ao PAT, dentro do Posto Atende Fácil, na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

O centro público de emprego em Diadema oferece seis vagas: auxiliar de departamento pessoal; meio oficial de marceneiro; comprador; operador de caldas; auxiliar de manutenção predial; e auxiliar de loja (PCD). Em Mauá, são sete vagas disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) municipal.

A agência de empregos Luandre, de Santo André, possui 112 oportunidades, cujos salários variam de R$ 1.500 e R$ 2.000 (ajudante de obras) a R$ 14 mil (coordenador de engenharia).