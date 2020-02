Então possível candidato ao Paço, Neycar mira Câmara

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020



A possível candidatura do presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), ao Paço perdeu força nos últimos meses. O Diário apurou que o parlamentar negocia emplacar a vice na chapa do prefeito Atila Jacomussi (PSB) e já considera até disputar a reeleição na casa.

O projeto de Neycar rumo ao Paço começou a ser pavimentado no início do ano passado, depois que o parlamentar de primeira viagem desbancou a reeleição do veterano Admir Jacomussi (PRP), pai de Atila, na disputa à reeleição do Legislativo mauaense. Na ocasião, o prefeito já havia sido preso pela primeira vez – no âmbito da Operação Prato Feito – e via sua base de apoio começar a desmanchar.

Durante o julgamento do impeachment de Atila, aprovado pela Câmara em abril e suspenso provisoriamente em setembro, Neycar foi o fiador do processo. O parlamentar liderou a condução da vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) à cadeira e ajudou a construir a base aliada da emedebista na casa.

O cenário começou a mudar de setembro para cá, com o retorno de Atila ao cargo – o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu liminar anulando a cassação, mas o mérito ainda tem de ser analisado pela Justiça de Mauá. Com a reviravolta, Neycar levantou bandeira branca e retornou à base de Atila.

Nos últimos meses, o presidente do Legislativo mauaense deu alguns sinais de que deseja caminhar com o prefeito na disputa à reeleição, em outubro. O mais recente aceno diz respeito à desistência de Neycar e de outros parlamentares em dar seguimento à análise de um outro pedido de impeachment, o que tratava de quebra de decoro com base nos fatos narrados na Operação Trato Feito. Na semana passada, o TJ-SP, manteve o julgamento da denúncia suspenso, mas horas antes Neycar havia ingressado no Tribunal pedido justamente para que o processo fosse encerrado.

A ideia é a de, caso não seja escolhido candidato a vice, Neycar encampe a escolha de outro nome para formar chapa com Atila. O parlamentar desconversa sobre todas essas possibilidades.