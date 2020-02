São Caetano reinaugura Parque José Agostinho Leal

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou, ontem, o Parque José Agostinho Leal, no bairro Nova Gerty. A área verde passou por revitalização, recebendo academia da longevidade, espaço pet e novo playground, além de novo paisagismo. O investimento totalizou R$ 69,3 mil. As intervenções foram feitas pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) e pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).

“Em cidades metropolitanas, a equação saúde, educação e mobilidade urbana é complicada, portanto, lazer é fundamental”, disse o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



A bailarina Magali Costa, 42 anos, aprovou. “Ficou mais bonito e funcional, agora o importante é manter”, disse. “É importante ter o espaço pet para eles não ficarem espalhados por todo parque”, opinou a arquiteta Vanessa Cuel, 43.



José Agostinho Leal foi vereador por 27 anos na cidade. O migrante pernambucano chegou ao município em 1948, visando vida melhor para a família, se tornando “a voz dos excluídos”. “Ele sempre buscou ajudar pobres, imigrantes e marginalizados, e está vivo nas lembranças e no legado que deixou”, contou o neto, Rogério Damasceno Leal, 45.



Quando chegou, Agostinho Leal era semi-analfabeto, mas nunca deixou os estudos de lado e, quase aos 60 anos, se formou em Direito. Ele tinha nove filhos, 14 netos e 14 bisnetos. Morreu em 2001, após complicações causadas por um atropelamento.