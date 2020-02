No sufoco, Santo André derrota o São Paulo e segue como melhor time do Paulistão

Anderson Fattori

09/02/2020



O Santo André deu mais uma demonstração de força nesta noite, ao derrotar o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Bruno Daniel. Foi a quarta vitória do Ramalhão em cinco partidas, o que o deixa com 12 pontos e a melhor campanha entre os 16 clubes do Paulistão.

Fernandinho e Dudu Vieira, no primeiro tempo, marcaram os gols do Ramalhão. Daniel Alves, cobrando falta, descontou para o São Paulo, que exerceu forte pressão, mas não conseguiu empatar.

Agora, na sexta-feira, o Santo André vai até Limeira enfrentar a Inter. Já o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi, sábado.

Ao fim do duelo, os atletas celebraram o resultado junto à torcida. "Comemoramos porque nas nossas contas com 12 pontos livramos do rebaixamento", declarou o goleiro Fernando Henrique, do Ramalhão, ao SporTV.