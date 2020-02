Cautela e empate sem emoções marcam clássico Cruzeiro x América-MG no Mineirão

09/02/2020 | 19:20



O excesso de cautela dos dois técnicos, talvez por respeito, transformou o clássico mineiro entre Cruzeiro e América-MG, neste domingo, em um duelo muito equilibrado e de poucas emoções com placar final de 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Depois de um primeiro tempo disputado em ritmo lento, os gols saíram na parte final e, pelo menos, deram aos mais de 21 mil torcedores presentes no estádio do Mineirão a chance de soltar o grito de gol.

Na verdade, o ponto conquistado nesta rodada foi importante para ambos na tabela de classificação. O Cruzeiro soma 10 pontos, contra oito do América-MG. Ambos continuam invictos e só disputaram quatro jogos, um a menos do que seus principais rivais pela ponta.

Apoiado por sua torcida, o Cruzeiro, do técnico Adilson Batista, ainda tentou ser mais agressivo no primeiro tempo. Mas encontrou o América-MG, de Lisca, bem postado no setor de marcação, evitando as infiltrações e as finalizações do adversário. Além disso, o time americano levava perigo nas jogadas de velocidade para tentar surpreender.

A alternativa do Cruzeiro no segundo tempo foi arriscar os chutes de longa distância. Adilson Batista demorou muito para soltar o seu time no ataque e permitiu, inclusive, que o América-MG abrisse o placar aos 24 minutos. Felipe Augusto foi até o fundo e cruzou na medida para o complemento de Ademir.

Mas o empate cruzeirense não demorou a sair. Maurício arriscou o chute de longe e o goleiro Airton demorou para saltar. A bola tocou em suas mãos e entrou no alto aos 32 minutos. A partir daí, ninguém mais se arriscou e o placar não mudou.

O Cruzeiro agora volta as suas atenções para a estreia na Copa do Brasil, enfrentando o São Raimundo-RR, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Canarinho, em Boa Vista. É um jogo eliminatório e com a vantagem mineira de avançar com o empate.

O América-MG só volta a campo na outra semana diante do Coimbra, na segunda-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 20h30, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.