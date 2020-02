Justin Bieber surpreende fã ativista e doa 432 mil reais

09/02/2020 | 17:11



Aproveitando a onda de lançamento de sua mais nova obra, Intentions, Justin Bieber aproveitou para surpreender uma fã que é ativista da causa da saúde mental. O astro que estava presente no programa Fresh Out Live, da MTv, acabou presenteando Julie Coker com um cheque no valor de 432 mil reais.

Essa admiradora do trabalho do cantor teen é presidente da Active Minds, da Universidade de Stockton, uma organização totalmente sem fins lucrativos que defende a conscientização das questões de saúde mental.

Lembrando que essa não é a primeira vez que Bieber faz algo desse tipo. Anteriormente, o cantor já havia prometido que doaria um dólar ganho a cada ingresso da turnê de seu álbum Changes, para a fundação Bieber, que tem o comprometimento de apoiar o bem estar de saúde mental.