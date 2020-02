Dwayne Johnson, o The Rock, faz um discurso emocionante no funeral de seu pai

09/02/2020 | 17:10



Dwayne Johnson, conhecido como o The Rock, acabou compartilhando em suas redes sociais no último sábado, dia 8, um vídeo em que ele aparece fazendo um discurso durante o funeral de seu pai, Rocky Johnson, que morreu aos 75 anos de idade, em janeiro deste ano.

Visivelmente abalado, o ator começa o discurso até embargando a voz em alguns momentos. O pai do astro que estava até que bem de saúde, teve como causa da morte um ataque cardíaco.

Cara, eu gostaria de ter... eu gostaria de ter mais uma chance. Eu gostaria de ter mais um chance de dizer adeus... de dizer eu te amo, de dizer obrigado, mas tenho a sensação de que ele está assistindo. Ele está ouvindo.

Apesar de estar com a cabeça bem longe, Johnson fez questão de agradecer a todos que tiraram um tempo na agenda e marcaram presença no funeral, e acabou contando como ficou sabendo da morte de seu pai.

Eu estava a caminho do trabalho, outro dia, no dia 15 de janeiro, e estava entrando no trabalho e filmamos naquele dia, e foi o primeiro dia de produção. Lauren [esposa do astro] estava com nossos bebês, ela estava com minha mãe e disse: Sabe, eu realmente não posso falar... acho que você deveria ligara para Cora. Então claro que liguei para Cora.

Quando ficou sabendo da notícia, assim como qualquer pessoa, The Rock ficou sem chão.

Estou literalmente ma aproximando e olhando para toda a equipe, centenas de homens e mulheres andando por aí, carregando equipamentos e acenando para mim no caminhão, e estou acenando de volta e tudo ficou realmente nebuloso e parecia que era um grande sonho. Você sabe como você tem aqueles momentos em que tenta se livrar disso e pensa: Não, não é um sonho... meu pai se foi. Naquele momento, eu pensei: Bem, o que eu preciso fazer? Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? E ouvi uma voz dizer: Bem, ei, o programa deve continuar, e esse era meu pai. Esse foi o meu velho que me disse isso.

Após fazer alguns elogios a seu pai como pioneiro no mundo da luta livre, o artista ainda continuou o discurso:

O que é incrível para mim, depois de um dia como hoje, depois que chegamos aqui e prestamos nosso respeito e amor, ele estimulou, ele é responsável por galvanizar as famílias agora. Porque por meio de processos como esse, todos perdemos entes queridos, mas garantimos que quando sairmos por essas portas, nos abraçaremos um pouco mais, vamos nos beijar e dizer eu te amo e estaremos um pouco mais presentes.

E em sua conclusão, The Rock ainda falou mais algumas palavras totalmente direcionadas ao seu pai.

Desejo à sua alma descanso e paz. Pai, você viveu uma vida plena e significativa. Me levantou com uma mão de ferro e um amor difícil e complicado. Um amor que agora, como pai e homem, aprendi a refinar e ao criar meus próprios filhos. Gostaria de ter mais uma chance. Para dizer alguma coisa!

Que triste, né!?