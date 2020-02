Brad Pitt pode levar a mãe como acompanhante no Oscar!

09/02/2020 | 16:10



Brad Pitt pode ter uma grande noite neste domingo, dia 9! O ator é um dos mais cotados para ganhar a estatueta do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Era Uma Vez... Em Hollywood, e parece que poderá comemorar a vitória com uma pessoa especial.

De acordo com o jornal The Mirror, rumores apontam que Brad levará a mãe, Jane Etta Pitt, de 80 anos de idade, como sua acompanhante na premiação. A informação vem pouco tempo depois dos rumores que diziam que o ator levaria a ex-esposa, Jennifer Aniston, ao evento, já que recentemente eles chocaram ao serem vistos conversando nos bastidores do SAG Awards.

Uma fonte, no entanto, afirma que, ao contrário dos rumores, os dois não estão namorando e Jen não será o par do ator na grande noite.

- Brad e Jen são muito próximos, mas de jeito nenhum ela seria o seu par nesta noite. Eles tem se visto bastante recentemente, mas não são um casal. A mãe dele será a única pessoa que ganhará um convite.

Como você já viu, Brad não teria comparecido ao BAFTA Awards pois estava tentando reparar o relacionamento com o filho mais velho, Maddox, e parece que seus pais tem sido de grande apoio nesse momento complicado.

- Eles viram pelo que ele passou e estão incrivelmente orgulhosos dele, principalmente sua mãe. Se ela se sentir confortável, estará lá para animá-lo.