Thammy Miranda comemora primeiro mês de vida do filho com foto fofa

09/02/2020 | 15:11



Thammy Miranda é um papai super babão! O filho de Gretchen comemorou o primeiro mês de vida do filho, Bento, fruto de seu casamento com Andressa Ferreira, no último sábado, dia 8. Para celebrar, o empresário publicou uma foto super fofa do pequeno.

Na legenda, Thammy anunciou que estava comemorando o primeiro mês do filho e escreveu parte da letra da música Frisson, do Tunai.

Meu coração pulou / Você chegou, me deixou assim / Com os pés fora do chão / Pensei: Que bom! / Parece, enfim, acordei / Pra renovar meu ser / Faltava mesmo chegar você / Assim, sem me avisar / Pra acelerar um coração / Que já bate pouco / De tanto procurar por outro / Anda cansado / Mas quando você está do lado / Fica louco de satisfação / Solidão nunca mais / Você caiu do céu / Um anjo lindo que apareceu / Com olhos de cristal, me enfeitiçou / Eu nunca vi nada igual / De repente / Você surgiu na minha frente / Luz cintilante / Estrela em forma de gente / Invasora do planeta amor / Você me conquistou / Me olha, me toca / Me faz sentir / Que é hora, agora / Da gente ir.

Nos comentários, Gretchen elogiou o neto:

Amor da vovó, seguido por um emoji de beijo.