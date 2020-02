Joaquin Phoenix lança curta-metragem sobre destruição da Amazônia

09/02/2020 | 15:10



Joaquin Phoenix é um grande ativista pela causa ambiental, e dessa vez decidiu lançar um curta-metragem falando sobre a destruição da Amazônia e das queimadas na Austrália.

Em parceria com as ONGs Extinction Rebellion e Amazon Watch, o curta Guardians of Life, de apenas dois minutos de duração, se passa em uma sala de emergência, em que o ator, junto com outros colegas, precisam ressuscitar o planeta. Além de Joaquin, a produção conta com Rosario Dawson, Matthew Modine, Q?orianka Kilcher, Oona Chaplin, Adria Arjona e Albert Hammond Jr.

O curta não é uma surpresa pra quem já acompanha o trabalho do ator, que está sempre envolvido na luta ambiental - recentemente, ele foi preso junto com Jane Fonda em um protesto - e em entrevista para a ONG, Joaquin disse:

- É uma chamada para a ação. Eu fiz para aumentar a conscientização sobre os efeitos da indústria da carne e dos laticínios na mudança do clima. O fato é que estamos cortando e queimando florestas e vendo os efeitos negativos dessas ações mundialmente. As pessoas não percebem que ainda há tempo, mas apenas se agirmos agora e mudarmos nossos hábitos de consumo. Nós não podemos esperar que os governantes resolvam esses problemas para nós. Nós não podemos esperar até as eleições para fazer essas mudanças. Nós temos uma responsabilidade pessoal de mudarmos nossas vidas e agirmos agora.

Joaquin é um dos preferidos para levar a estatueta de Melhor Ator no Oscar, que acontece neste domingo, dia 9, por seu papel em Coringa.