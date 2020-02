Nomes andreenses para sempre

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 00:02



“Encontrei nas coisas do meu pai (Jefferson Gonçalves Gonzaga) a revista Voz Acadêmica, de 1951, que na segunda parte traz várias notas sobre Santo André da época. Espero que tenha alguma utilidade nas suas históricas reportagens ou pelo menos fica no seu acervo.”

a – Jonas Nalon Gonzaga, de Santo André

Memória conheceu o Dr. Jefferson. Verdadeiro cientista, toda fidelidade a Santo André. De repente o revivemos no bilhete do filho e na revista citada. Uma linda publicação de um momento crucial na vida andreense, abril de 1951.

Entre os redatores, Miguel J. Malty, ligado à Casa Publicadora Brasileira e integrante da Associação Brasileira de Escritores – que a história, quase sempre ingrata, o coloca no esquecimento. Cabe a Miguel Malty, nesta edição recebida, assinar a reportagem da capa, sobre Clemente Ferreira, por ele definido como o patriarca da tisiologia.

Para nós do Grande ABC, vale ir direto às páginas sobre estas personalidades de Santo André:

– Dr. Jefferson, presidente de entidades como a Liga Santo-Andreense Contra a Tuberculose, Sociedade Cultural de Santo André, lente de Biologia da Escola Normal e médico da Assistência Municipal.

– Joaquim Antunes dos Santos, presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André e fundador da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), em 1938.

– Fioravante Zampol, instalador da Câmara Municipal de Santo André e seu presidente por quatro anos seguidos, que o levaram a ganhar a eleição para prefeito.

– Francisco A. A. Barone. Vereador desta mesma legislatura e novo prefeito de Santo André, em substituição a Antonio Flaquer, eleito deputado estadual.

– Rodolfo Weigand, vereador, expoente da engenharia na Câmara Municipal.

– Antonio Flaquer, o prefeito eleito deputado estadual para a legislatura 1951-4.

– José Gomes de Carvalho, comerciante, sócio da firma Gomes, Carvalho, Domenico & Cia, ex-proprietários da famosa Panificadora Ideal.

A publicidade inserida sobre a região é rica, destacando-se, na contracapa, a Cerâmica São Caetano, e uma reportagem especial sobre o Frigorífico Klemm, que marcou época em Santo André.

As fotos dos personagens marcam uma época, batidas quase 70 anos atrás, que formam e enriquecem a iconografia regional.

Diário há 30 anos

Sábado, 10 de fevereiro de 1990 – Ano 32, edição 7299

Manchete – Polícia caça o namorado de Adriana Oliveira, modelo andreense, 21 anos, morta em 27 de janeiro de 1990 num sítio no Sul de Minas Gerais.

Diadema – Prefeito José Augusto concede aumento de 21% a servidores.

Automobilismo (Percy Faro) – Chega o Santana Executivo, para consumidor de alto padrão social.

Polícia – ETCD (Empresa de Transportes Coletivos de Diadema) sofre dois assaltos num só dia.

Computador da polícia de Santo André falha; e homem acaba preso por engano.

Em 10 de fevereiro de...

1830 – Governo Provincial autoriza a instalação, na Freguesia de São Bernardo, de uma escola de primeiras letras.

1920 – Manuel Viotti, delegado geral da polícia, divulga o regulamento para o Carnaval:

Proibido o entrudo ou divertimentos idênticos antes e durante o Carnaval.

Proibidos os cordões, as cantorias em grupos ou de indivíduo isoladamente, quando ofendem os bons costumes ou o decoro público.

O uso de máscaras só é permitido a contar da meia-noite do dia 14 até o dia 17, às mesmas horas.

Proibido o uso de estalos, carrapichos ou artigos idênticos e objetos que possam molestar qualquer pessoa.

A polícia tomará enérgicas medidas a fim de evitar que indivíduos deseducados dirijam chalaças às pessoas que transitarem de automóvel pela cidade. Os que forem encontrados nessa prática serão presos e processados.

1925 – O industrial Narciso Pelosini, de São Bernardo, segue para a Europa a bordo do navio ‘Giulio Cesare’. A viagem é a negócios.

Clube Atlético Paulistano desce a Serra do Mar, depois de cruzar a região, toma o navio ‘Zeelândia’ e inicia excursão inédita de um clube do futebol brasileiro pela Europa.

1945 – Prefeito Carvalho Sobrinho, de Santo André, viaja para o Rio de Janeiro. Ele acumula o cargo de superintendente de abastecimento do Estado de São Paulo.

Incêndio atinge seção de lenhas da Porcelana Mauá, no distrito de Mauá, exigindo a vinda de seis carros do Corpo de Bombeiros do Brás, na Capital.

1960 – A Firestone estabelecia um novo recorde no País ao fabricar o seu 9.000.000º pneu brasileiro. O primeiro foi prensado em maio de 1940, na fábrica de Santo André.

Tramitava no Congresso Nacional o projeto de diretrizes e bases da Educação, que sofria forte oposição dos acadêmicos.

Santos do Dia

Guilherme de Maleval

ESCOLÁSTICA (Itália, 480-543). Fundadora da Ordem das Beneditinas

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 10 de fevereiro:

Em Tocantins, Cachoeirinha, Esperantina, Itapiratins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Novo Jardim, Palmeiras do Tocantins, Pau D’Arco, São Bento do Tocantins e Taipas do Tocantins.

No Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras.

No Rio Grande do Norte, Tenente Ananias.

Em Minas Gerais, Tiros.

Fonte: IBGE

Hoje

Dia do Atleta Profissional