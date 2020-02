Ana Maria Braga compartilha foto cozinhando e o noivo aparece supervisionando

09/02/2020 | 14:11



Ana Maria Braga contou a todos durante o seu programa matinal, Mais Você, televisionado pela Rede Globo que estava enfrentando mais um câncer em sua vida, agora um no pulmão. E em tratamento, a apresentadora apareceu em um clique compartilhado em suas redes sociais mostrando que estava extremamente disposta.

Na foto, a loira aparece fazendo uma das coisas que mais gosta na vida que é cozinhar. E para deixar a foto um pouquinho mais fofo e romântica, o noivo de Ana Maria, o francês Johnny Lucet, aparece ao lado a supervisionando.

Ele me vendo conversar com as panelas..., disse Ana Maria Braga na legenda da publicação.

E claro, uma chuva de comentários positivos acabou acontecendo na publicação. Que fofos, né!?