Em festa do BBB20, Bianca diz para Guilherme: - Vou beijar você, sai de perto de mim

09/02/2020 | 14:11



E a festa do último sábado, dia 8, no BBB20 não rendeu apenas polêmicas! Além de Pyong ser acusado de supostamente assediar Marcela e Flayslane, Guilherme e Bianca também deram o que falar.

Os dois, que sempre dizem ser muito amigos dentro da casa, passaram toda a festa dançando juntinhos, se abraçando e andando de mãos dadas - apesar de Guilherme estar vivendo um affair, dentro da casa, com Gabi, e Bianca namorar o cantor Diogo Melim fora do confinamento. Enquanto estavam sentados em uma tenda, o modelo disse:

- Eu vou estar com você até o final disso aqui, não importa. De verdade.

Bianca então disse:

- O que você sente?

Guilherme disse que não sabia, e a influencer perguntou se ele não sentia nada.

Não, nada não, e em seguida pediu calma para a amiga.

Mais tarde, enquanto dançavam e Gui dizia que Bianca estava muito bêbada, ela disse:

- Vou beijar você, sai de perto de mim. Quer que eu beijo você?

Gui respondeu:

- Não, estou tentando te ajudar.

Mais tarde, o modelo foi falar com Gabi, afirmando que ela estava estranha com ele. Guilherme disse:

- Vamos ser sinceros um com o outro, você está estranha. Eu fui te abraçar, você falou que estava tudo certo e saiu andando.

Gabi negou que estivesse estranha e disse que não estava acontecendo nada. Mais tarde, ao invés de dormir com a cantora no quarto do líder, ele ficou no Quarto Céu acariciando Bianca. Eita! Essa história ainda vai dar o que falar, hein?