Luísa Sonza diz que não é mais reconhecida como a mulher do Whindersson Nunes: - Não sofro mais isso na pele

09/02/2020 | 13:11



Uma das coisas que os fãs e a mídia mais tem curiosidade em relação a Luísa Sonza é sobre como o seu casamento com Whindersson Nunes afeta sua vida profissional - e dessa vez não seria diferente. A cantora participou do Altas Horas no último sábado, dia 8, e durante a sessão em que os fãs fazem perguntas para os convidados, foi questionada sobre se incomodar ao ser reconhecida como a esposa do comediante.

Uma garota na plateia perguntou:

- Você é muito reconhecida como a mulher do Whindersson, e às vezes as pessoas não te reconhecem pelo seu nome, isso te incomoda às vezes?

Sincerona, Luísa disse que hoje em dia isso não acontece mais com tanta frequência.

- Hoje em dia pelo menos eu não sofro mais isso na pele. Pode ser que você ainda me conheça como mulher do Whindersson, mas não é uma coisa que chega a um nível que esteja me incomodando ou que seja grande demais, nível Brasil. Na época era uma coisa que me incomodava, mas foi um dos principais motivos que me motivaram a trabalhar muito, crescer muito no meu meio, com os meus fãs, na música como cantora.

Ela continuou, dizendo que o relacionamento acabava sendo algo negativo profissionalmente, mas que por conta disso decidiu batalhar ainda mais para conquistar o seu espaço.

- Sempre tento pensar que tem males que vêm pro bem, e usei isso que aconteceu no começo, eu ter um relacionamento, e falei: Isso não vai influenciar no meu trabalho, eu canto desde os sete anos, tenho uma história na música, e foi o que eu fiz. Acho que estou em um lugar bem mais tranquilo e que não preciso lidar mais tanto com essa situação.